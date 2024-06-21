40-градусная жара и риск пожаров: что ждет американцев этим летом

Аномальный тепловой купол накрывает США экстремальной жарой

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

На северо-востоке США уже наблюдается рекордная жара, и ученые считают, что это только начало. Исследования климатологов показывают, что атмосферный купол движется из Мексики в сторону Новой Англии.

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Эксперты Национальной метеорологической службы США (NWS) на своем сайте сообщают, что надвигающаяся жара в некоторых регионах мира станет самой продолжительной за последние десятилетия.

Ученые уточняют, что этот купол по принципу работы напоминает духовой шкаф. Днем температура будет превышать 40 градусов, а ночью остывание будет незначительным, поэтому останется жарко и душно. Из-за высокого атмосферного давления горячий воздух будет «зависать» над Северной Америкой.

Прогнозы NWS настораживают американцев: при такой жаре специалисты службы предсказывают еще и сухую погоду, что значительно увеличивает риск возникновения пожаров.