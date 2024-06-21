Новое исследование меняет представления о космосе: спиральные галактики появились раньше, чем считалось

Ученые обнаружили, что спиральные галактики появились раньше, чем предполагалось

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономам удалось определить точное время возникновения спиральных галактик. Первые галактики испускают очень слабый свет, который из-за расширения космоса растягивается на протяжении миллиардов лет. Такие галактики называют галактиками с большим красным смещением, обозначаемым буквой z.

Фото: NASA by David Thilker is licensed under public domain

Их можно наблюдать только с помощью инфракрасных телескопов, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба.

Известно, что галактики растут за счет слияний и столкновений, причем до 60% из них имеют спиральную форму. Но когда же они появились? Ответ на этот вопрос дали авторы нового исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal Letters.

Они обнаружили, что спиральные галактики уже были распространены во Вселенной через 2 миллиарда лет после Большого взрыва, что гораздо раньше, чем считалось ранее.

В рамках исследования астрономы изучили почти 900 галактик с красным смещением от z-0,5 до z-4 и выяснили, что почти треть из них имеют спиральную структуру. Такое высокое значение указывает на то, что образование спиральных рукавов началось раньше, чем предполагалось.

Спиральные галактики изначально представляли собой горячие газовые диски, которые затем стабилизировались и стали динамически холодными, что способствовало образованию звезд. Однако астрономы также отметили, что сливающиеся галактики могут выглядеть как спиральные, что вносит некоторую неопределенность в результаты. Несмотря на это, исследователи уверены, что эти факторы не существенно повлияют на их выводы.

Они заключают, что спиральных галактик в ранней Вселенной было больше, чем предполагалось ранее, и это открытие углубляет наше понимание физики, формировавшей природу Вселенной.