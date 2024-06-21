Ученые нашли изменения в облаках, усиливающие потепление климата

Облака стали хуже охлаждать землю днем и сильнее нагревать ее ночью

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых из Германии и Китая обнаружила асимметричные изменения в облачном покрове Земли, связанные с усилением глобального потепления. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Pesterev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В дневное время облака отражают солнечный свет в космос, а ночью действуют как одеяло, удерживая тепло.

По новым наблюдениям, структура облачного покрова изменилась так, что его охлаждающий эффект днем уменьшился, а ночью увеличился.

"Поскольку облачность днем уменьшается сильнее, чем ночью, это ослабляет коротковолновый альбедо-эффект днем и усиливает длинноволновый парниковый эффект ночью", — пояснил ведущий автор исследования, Хао Луо из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена.

Выводы ученых основаны на спутниковых данных и результатах компьютерного моделирования, охватывающих климатические показатели с 1970 по 2014 годы и прогнозы до 2100 года. Ученые отметили, что асимметрия в изменениях облачного покрова была обнаружена недавно и включена в петлю обратной связи климатических изменений.

Это означает, что глобальное потепление изменяет структуру облаков, которая в свою очередь усиливает нагрев планеты.

Асимметрия облаков вызвана различными факторами, включая повышение стабильности в нижней тропосфере из-за роста концентрации парниковых газов. Это означает, что облака реже образуются днем, но остаются стабильными и увеличиваются ночью.