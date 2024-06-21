Древнейшие захоронения в мире принадлежат Homo naledi и меняют представления о ритуалах

Еlif: в старейших могилах похоронены не люди

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Палеонтологи из Южной Африки совершили удивительное открытие: в системе пещер Восходящей звезды найдены самые древние захоронения в мире. Эти захоронения содержат останки вымершего вида гомининов Homo naledi, которые являются дальними родственниками современных людей с небольшим мозгом. Ранее считалось, что этот вид не был способен на сложное поведение, сообщает Elif.

Недавние раскопки показали, что Homo naledi вырыли ямы и похоронили своих сородичей в двух местах: в камере Диналеди и в прихожей на холме. Эти захоронения нарушили стратиграфию слоев, что свидетельствует о преднамеренном вмешательстве.

Найденные захоронения значительно старше самых ранних известных захоронений Homo sapiens, превосходя их по возрасту как минимум на 100 000 лет.

Эти открытия указывают на то, что Homo naledi могли проводить разнообразные погребальные ритуалы, что является важным доказательством сложного поведения этого вида.

Таким образом, практика захоронения умерших не была уникальной чертой Homo sapiens или других гомининов с большим мозгом.

Это открытие изменяет наши представления о поведении древних гомининов и подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области.