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Астрономы нашли аномалию в центре Млечного Пути: возможное новое космическое явление

Астрономы обнаружили аномалию, которая угрожает нашим представлениям о космосе

1:37
Наука

Ученые обнаружили аномалию в центре нашей галактики, которая отличается от известных науке объектов. В процессе исследования центра Млечного Пути с использованием радиотелескопа ALMA они зафиксировали необычный объект, излучающий микроволны.

Астрономы обнаружили аномалию, которая угрожает нашим представлениям о космосе
Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На данный момент ни один из известных объектов не соответствует описанию этого явления.

Исследование, опубликованное в журнале Astrophysical Journal Letters, сообщает о найденном объекте под названием G0.02467-0.0727. Этот объект состоит из холодной пыли и газа, который быстро движется и излучает микроволновое излучение. Ученые сравнили его характеристики с известными астрономическими объектами, но не смогли найти точное совпадение.

Существует несколько гипотез относительно природы этого объекта. Возможно, это протозвезда, газовое облако, слияние звезд или черная дыра промежуточной массы. Однако ни одна из этих гипотез полностью не объясняет все данные.

Авторы исследования склоняются к версии о слиянии звезд или черной дыре, но даже эти предположения остаются спорными. Астрономы продолжают наблюдения, чтобы разгадать природу этого загадочного объекта. Они надеются обнаружить новые особенности, которые помогут понять его природу.

Не исключено, что это может быть абсолютно новое явление, ранее неизвестное науке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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