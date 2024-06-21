Ученые объяснили, почему летнее солнцестояние 2024 года стало самым ранним за 228 лет

В 2024 году летнее солнцестояние наступит 20 июня, что является самым ранним событием за последние 228 лет. Эксперты научного портала Live Science объяснили причины этого сдвига.
Научный обозреватель Бен Тернер пояснил, что солнцестояние связано с наклоном оси Земли к Солнцу на 23,5 градуса. В процессе вращения нашей планеты вокруг Солнца одно полушарие склоняется к Солнцу, а другое от него.
Календарный год делится на 365 дней, но фактическое время полного оборота Земли вокруг Солнца составляет 365 дней, пять часов, 48 минут и 45 секунд.
Чтобы упростить календарь, был введен високосный год, который добавляется каждые четыре года. Однако это создает новую проблему: четыре раза по пять часов, 48 минут и 45 секунд дают 23 часа и 15 минут, что на 45 минут меньше полного дня.
Для корректировки этого "дрейфа", календарь "сбрасывается" через пропуск високосного дня каждые четыре века. Следующий такой "сброс" произойдет в 2100 году. Это означает, что в ближайшие 76 лет в високосные годы солнцестояние будет наступать на 18 часов раньше каждого предыдущего.
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