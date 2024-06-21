Ученые объяснили, почему летнее солнцестояние 2024 года стало самым ранним за 228 лет

Самый длинный день года смещается в календаре из-за високосных лет

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2024 году летнее солнцестояние наступит 20 июня, что является самым ранним событием за последние 228 лет. Эксперты научного портала Live Science объяснили причины этого сдвига.

Фото: flickr.com by Markus Spiske is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Научный обозреватель Бен Тернер пояснил, что солнцестояние связано с наклоном оси Земли к Солнцу на 23,5 градуса. В процессе вращения нашей планеты вокруг Солнца одно полушарие склоняется к Солнцу, а другое от него.

Календарный год делится на 365 дней, но фактическое время полного оборота Земли вокруг Солнца составляет 365 дней, пять часов, 48 минут и 45 секунд.

Чтобы упростить календарь, был введен високосный год, который добавляется каждые четыре года. Однако это создает новую проблему: четыре раза по пять часов, 48 минут и 45 секунд дают 23 часа и 15 минут, что на 45 минут меньше полного дня.

Для корректировки этого "дрейфа", календарь "сбрасывается" через пропуск високосного дня каждые четыре века. Следующий такой "сброс" произойдет в 2100 году. Это означает, что в ближайшие 76 лет в високосные годы солнцестояние будет наступать на 18 часов раньше каждого предыдущего.