Невероятная находка в Катандуве: ученые раскрыли тайны доисторических крокодилов

Останки "говорящего" древнего крокодила нашли в Бразилии

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Бразильские палеонтологи сделали захватывающее открытие — обнаружили хорошо сохранившийся череп неизвестного вида крокодиломорфа, жившего в позднем мелу. Это открытие, сделанное на юге Бразилии около города Катандува, раскрывает удивительные аспекты жизни древних рептилий, как сообщает Historical Biology.

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследование черепа позволило ученым сделать важные выводы о жизни этого четвероногого ящера. Строение черепа указывает на способность издавать сложные звуки и, вероятно, общаться с сородичами.

Этот аспект повышает наше понимание о социальных поведениях древних крокодиломорфов, до сих пор мало известных из-за ограниченного количества найденных образцов.

Крокодиломорфы, включая новый вид, были характерны для мелового периода в Южной Америке, образовавшейся после раскола Гондваны.

Эти рептилии, близкие родственники нотозухиев и других видов, представляли собой разнообразную группу, адаптированную к различным экологическим нишам — от наземных хищников до амфибийных обитателей водоемов.

Установлено, что найденный череп принадлежит одному из самых ранних представителей семейства сфагезавридов — группы крокодиломорфов, чьи челюсти приобрели особенности, сходные с млекопитающими. Новый вид стал шестым в роду Caipirasuchus, и его открытие дополняет картину о разнообразии этих древних существ.

Эксперты отмечают, что обнаруженные окаменелости включают почти полный череп, нижнюю челюсть, части плечевых костей, а также фрагменты шейных и хвостовых позвонков.

Эта находка не только углубляет наше понимание эволюции крокодиломорфов, но и подчеркивает важность сохранения природных ресурсов для дальнейших открытий в области палеонтологии.