Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи рассказали, могут ли собаки лаять просто так
Ягодный чай: полезный, душистый, и совсем без привычной заварки
Стюардесса раскрыла причины отказа в посадке на самолет
Почему томаты жируют и как с этим бороться
Компания "Toho" разработала правила, которым должны следовать создатели "Годзиллы"
Лук-порей защищает от рака и диабета
Новая черная дыра угрожает существующим представлениям о космосе
Wildberries планирует создать систему, которая поможет России заменить SWIFT
"Росгосстрах" рассказал о частых проблемах водителей в путешествиях
Невероятная находка в Катандуве: ученые раскрыли тайны доисторических крокодилов

Останки "говорящего" древнего крокодила нашли в Бразилии

1:57
Наука

Бразильские палеонтологи сделали захватывающее открытие — обнаружили хорошо сохранившийся череп неизвестного вида крокодиломорфа, жившего в позднем мелу. Это открытие, сделанное на юге Бразилии около города Катандува, раскрывает удивительные аспекты жизни древних рептилий, как сообщает Historical Biology.

Останки "говорящего" древнего крокодила нашли в Бразилии
Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследование черепа позволило ученым сделать важные выводы о жизни этого четвероногого ящера. Строение черепа указывает на способность издавать сложные звуки и, вероятно, общаться с сородичами.

Этот аспект повышает наше понимание о социальных поведениях древних крокодиломорфов, до сих пор мало известных из-за ограниченного количества найденных образцов.

Крокодиломорфы, включая новый вид, были характерны для мелового периода в Южной Америке, образовавшейся после раскола Гондваны.

Эти рептилии, близкие родственники нотозухиев и других видов, представляли собой разнообразную группу, адаптированную к различным экологическим нишам — от наземных хищников до амфибийных обитателей водоемов.

Установлено, что найденный череп принадлежит одному из самых ранних представителей семейства сфагезавридов — группы крокодиломорфов, чьи челюсти приобрели особенности, сходные с млекопитающими. Новый вид стал шестым в роду Caipirasuchus, и его открытие дополняет картину о разнообразии этих древних существ.

Эксперты отмечают, что обнаруженные окаменелости включают почти полный череп, нижнюю челюсть, части плечевых костей, а также фрагменты шейных и хвостовых позвонков.

Эта находка не только углубляет наше понимание эволюции крокодиломорфов, но и подчеркивает важность сохранения природных ресурсов для дальнейших открытий в области палеонтологии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Дмитрий Исхаков сфотографировал дочь Мию с черешней на ушах
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Простые рекомендации по окучиванию для получения высоких урожаев
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Механические методы борьбы с кротами - безопасный и простой способ избавления
Рассказываем почему кабачки не завязывают плоды, хотя обильно цветут
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
Новая черная дыра угрожает существующим представлениям о космосе
Wildberries планирует создать систему, которая поможет России заменить SWIFT
"Росгосстрах" рассказал о частых проблемах водителей в путешествиях
Как подкармливать огород калиевой селитрой
Российские туристы присоединились к тренду в самолетах
Алёна Жигалова усомнилась в исковых претензиях к хирургу Хайдарову спустя годы
Граждан России и Белоруссии обвинили в шпионаже в Дубае из-за дрона
Эксперты назвали признаки, которые говорят о том, что ваша кошка к вам привязана
Сбалансированный завтрак улучшает метаболизм и даёт энергию
Китай назвал абсурдными высказывания посла США в Грузии о строительстве порта Анаклия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников