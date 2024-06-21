Древняя звезда летит со скоростью 600 км/с, но не совсем понятно, каким образом ей удалось так ускориться

Из Млечного Пути улетает звезда: она ускорилась до 600 км/с

2:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Большинство звезд в Млечном Пути спокойно вращаются вокруг центра галактики, но существуют гиперскоростные звезды, которые движутся настолько быстро, что могут покидать пределы галактики. Астрономы обнаружили одну из таких звезд, но неясно, как она достигла скорости 600 км/с.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters, предложены три основные гипотезы. Кроме того, этот звездный объект принадлежит к редкому типу звезд, сообщает ScienceAlert.

Гиперскоростные звезды являются редкостью в Млечном Пути, и астрономы обнаружили особенно уникального представителя этого класса. Во-первых, звезда J1249+36 движется быстрее, чем необходимо для того, чтобы покинуть галактику, с скоростью 600 км/с.

Во-вторых, она относится к редким древним малым звездам, называемым L-субкарликами. Но как эта звезда смогла набрать такую скорость? У исследователей есть три возможных объяснения.

Первый вариант: звезда J1249+36 могла быть выброшена из двойной системы, в которой присутствовал белый карлик — очень плотный остаток умершей звезды, похожей на Солнце. В таких системах белый карлик может притягивать вещество своего компаньона, что приводит к взрывам новых или даже сверхновых типа 1а.

Взрыв сверхновой мог бы увеличить скорость звезды-компаньона, однако доказать эту гипотезу сложно, поскольку белый карлик был бы уничтожен, а остатки взрыва давно исчезли.

Второй вариант: звезда J1249+36 могла быть выброшена из шарового звездного скопления, которые часто содержат множество черных дыр, включая двойные черные дыры. Взаимодействие звезды с такой парой могло привести к ее выбросу из скопления. Однако ученым пока не удалось определить, из какого именно скопления могла вылететь звезда.

Третий вариант: возможно, звезда J1249+36 не является частью Млечного Пути, а пришла из одной из его карликовых галактик-спутников. Этот вариант также рассматривается как возможный.

Чтобы понять, какая из гипотез наиболее вероятна, астрономы планируют изучить химический состав звезды. Если она была компаньоном белого карлика, в ней должны быть следы химических элементов от взрыва сверхновой. Звезды из шаровых скоплений имеют схожий химический состав, что также поможет установить их происхождение.

Если первые две версии будут отвергнуты, ученые проверят, принадлежит ли эта гиперскоростная звезда другой галактике.