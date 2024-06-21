Российские ученые сообщили о мощной вспышке на Солнце

В ночь на 21 июня была зарегистрирована мощная солнечная вспышка высокого класса М. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
"21 июня в 02:16 по московскому времени в рентгеновском диапазоне зафиксирована вспышка M5.8, продолжавшаяся 20 минут", — указано в сообщении ИПГ. Вспышка произошла в группе солнечных пятен номер 3 719.
Солнечные вспышки класса M могут вызывать радиопомехи от небольшого до среднего уровня. Всего существует пять градаций мощности вспышек, и выше класса M только категория X.
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