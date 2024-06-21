Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от скрипа дворников без замены щёток
Салат с коричневым рисом: полезный гарнир
Дочь Веры Глаголевой похвасталась фигурой в бикини на роскошной яхте
Чем опрыснуть томаты во время цветения?
Врач Джилани: в жару нужно пить много воды
Кинологи рассказали, как нельзя общаться с собакой
"Авито Недвижимость" заметила рост предложения квартир в аренду на 9,2%
Врач Кашух: сезонные ягоды - богатый источник клетчатки
Россиянам назвали минусы ипотеки с низким первым взносом
Российские ученые сообщили о мощной вспышке на Солнце

На Солнце произошла мощная вспышка класса M

0:47
Наука

В ночь на 21 июня была зарегистрирована мощная солнечная вспышка высокого класса М. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

На Солнце произошла мощная вспышка класса M
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"21 июня в 02:16 по московскому времени в рентгеновском диапазоне зафиксирована вспышка M5.8, продолжавшаяся 20 минут", — указано в сообщении ИПГ. Вспышка произошла в группе солнечных пятен номер 3 719.

Солнечные вспышки класса M могут вызывать радиопомехи от небольшого до среднего уровня. Всего существует пять градаций мощности вспышек, и выше класса M только категория X.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часовом Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Последние материалы
На Солнце произошла мощная вспышка класса M
Диетолог Залетова: чрезмерно жирный соус может испортить полезные макароны
Фрэнсис Форд Коппола выделит от 15 до 20 миллионов долларов на рекламу "Мегаполиса"
Лучшие упражнения, которые помогут стать более гибкими
РИАМО: летом существует риск инфицирования в водоёмах и при укусах насекомых
Пациентка в ЯНАО перенесла удаление двух метров толстого кишечника
Страховщики получили более 170 обращений из-за урагана в Москве
Британские учёные создали мини-модель печени человека
Певица Саша Савельева рассказала, что бережно относится к мужу Кириллу Сафонову
Роспотребнадзор принял меры по защите России от холеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников