Российские ученые сообщили о мощной вспышке на Солнце

На Солнце произошла мощная вспышка класса M

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

В ночь на 21 июня была зарегистрирована мощная солнечная вспышка высокого класса М. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"21 июня в 02:16 по московскому времени в рентгеновском диапазоне зафиксирована вспышка M5.8, продолжавшаяся 20 минут", — указано в сообщении ИПГ. Вспышка произошла в группе солнечных пятен номер 3 719.

Солнечные вспышки класса M могут вызывать радиопомехи от небольшого до среднего уровня. Всего существует пять градаций мощности вспышек, и выше класса M только категория X.