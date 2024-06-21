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NASA готовится к столкновению Земли с астероидом, проведены учения по планетарной обороне

NASA отчиталась об пятых учениях по планетарной обороне Земли

2:15
Наука

Совместно с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям и управлением по вопросам космоса Госдепа США NASA провела пятые штабные учения по защите Земли от столкновения с астероидом. Их итоги агентство опубликовало в четверг.

NASA отчиталась об пятых учениях по планетарной обороне Земли
Фото: Freepik by kjpargeter is licensed under public domain

"Хотя в обозримом будущем нет никаких серьёзных угроз столкновения с астероидами, гипотетические учения дают ценные результаты", — уверены в NASA.

Были рассмотрены различные сценарии возможных катастроф: от незначительного регионального ущерба до потенциальных глобальных катаклизмов с последствиями на годы или даже десятилетия.

"Неопределённость этих начальных условий учений позволила участникам рассмотреть особенно сложную совокупность обстоятельств. Удар крупного астероида потенциально является единственным стихийным бедствием, в отношении которого у человечества есть технология, позволяющая предсказать его за годы вперёд и принять меры для его предотвращения", — прокомментировал почётный офицер планетарной обороны штаб-квартиры NASA в Вашингтоне Линдли Джонсон.

По легенде учений, был обнаружен неизвестный ранее астероид с угрозой столкновения с Землёй в течение 14 лет с вероятностью 72%. Для усложнения задачи вводилась критическая потеря времени в размере семи месяцев, во время которых опасное небесное тело скрывалось с другой стороны Солнца.

В этих учениях впервые использовались данные миссии NASA DART (испытание двойного перенаправления астероидов) — первого в истории успешного эксперимента по устранению космической опасности, в рамках которого 26 сентября 2022 года ударом автоматического зонда была изменена траектория астероида Диморф.

Для улучшения качества мониторинга космического пространства на предмет возможных опасностей для человечества NASA разрабатывает орбитальный телескоп NEO Surveyor (исследователь околоземных объектов), который будет работать в инфракрасном диапазоне, его запуск запланирован на июнь 2028 года.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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