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Синоптик Ильин рассказал, как выжить при смерче: "Разрушает всё на своём пути"

Синоптик Ильин рассказал, как не стать жертвой смерча

1:13
Наука » Экология

Синоптик Александр Ильин дал советы тем, кто опасается столкнуться с разрушительным смерчем лицом к лицу.

Синоптик Ильин рассказал, как не стать жертвой смерча
Фото: TG "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы" is licensed under public domain

По Москве прокатился ураган, который сломал деревья, повредил автомобили и дома. Специалист объяснил, как человеку спастись от разула природной стихии.

Ильин отметил, что ширина смерча может достигать несколько сотен метров. Он может проходить значительные расстояния, разрушая всё на своём пути. Он объяснил, что вероятность образования смерчей в столице низкая.

Ранее сообщалось, как получить компенсацию за повреждённое во время урагана имущество. 

Эксперт рассказал, что за последние сто лет смерчи в Москве фиксировались не более трёх-четырёх раз.

Синоптик призывает прятаться от сильных порывов ветра в надёжных укрытиях.

"Если вы увидели образовавшуюся воронку, лучше всего спрятаться в каких-то надежных укрытиях. Это не должна быть будка или остановка — нужно зайти в закрытое помещение. Самым надёжным укрытием считаются подвалы и подъезды домов", — цитирует слова метеоролога "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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