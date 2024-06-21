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Смертоносные торнадо, наводнения и град размером с ананас обрушились на США, а впереди — "необычайный" сезон ураганов

С начала года стихийные бедствия нанесли США ущерб свыше 25 миллиардов долларов

2:23
Наука » Экология

С начала года в США произошло 11 климатических и погодных катастроф с ущербом более 1 миллиарда долларов от каждой, в результате которых погибло 84 человека. Такова неутешительная статистика Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которую приводит Daily Mail в четверг.

С начала года стихийные бедствия нанесли США ущерб свыше 25 миллиардов долларов
Фото: weather.gov by Полицейское управление Пунта-Горды is licensed under public domain

"2024 год — на втором месте наряду с 2017 и 2020 годами по наибольшему количеству событий стоимостью в миллиард долларов (с поправкой на инфляцию) в течение первых пяти месяцев года", — прокомментировал прикладной климатолог и экономист NOAA Адам Смит.

И это ещё до начала "необычайного" сезона ураганов, о котором NOAA предупреждала ранее.

Этот год уже входит в топ-8 по нанесённому стихией ущербу из 45 лет, за которые ведутся подсчёты, но статистику ещё могут ухудшить итоги нескольких случаев града во второй половине мая, которые ещё не подведены.

Кроме того, 2024-й занял второе место за последние 15 лет по количеству торнадо с января по май.

В прошлом месяце NOAA дали самый неблагоприятный за всю историю прогноз погодных явлений с ветровой нагрузкой: ожидается до семи ураганов категории 3 или выше со скоростью ветра, достигающей 180 км/ч. Прогноз основан на оценке развития Ла-Нинья — природного феномена, способствующего повышению температуры в зоне риска возникновения ураганов.

"Прогнозируется, что интенсивность ураганов также увеличится, поскольку климат продолжает нагреваться, хотя масштабы этого изменения неясны", — предупредили в Агентстве по охране окружающей среды.

"Но есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы обратить эту тенденцию вспять, — считает климатолог Стэнфордского университета Крис Филд. — Если мы хотим уменьшить ущерб от суровых погодных условий, нам необходимо ускорить прогресс как в прекращении изменения климата, так и в повышении устойчивости".

Ранее климатолог Андрей Киселёв объяснил, почему смерчи всё чаще случаются в средней полосе России.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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