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Из желудка волка, жившего 44 тысячи лет назад в Якутии, достали ДНК: "Благодаря этому сможем узнать, чем питался волк"

Исследователь мамонтов обещал выяснить рацион жившего 44 тысячи лет назад волка

1:09
Наука

Учёные намерены выяснить рацион питания древних волков, сообщил ТАСС руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов.

Исследователь мамонтов обещал выяснить рацион жившего 44 тысячи лет назад волка
Фото: flickr.com by Konrads Bilderwerkstatt is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В этом им поможет мумия волка, найденная в 2021 году в районе реки Тирехтях Абыйского района на севере Якутии.

"Волк — современное животное, и поэтому нужно было удостовериться в его возрасте. Метод радиоуглеродного датирования показал, что хищник жил 44 тысячи лет назад", — рассказал биолог.

Останки хорошо сохранились, что стало большой научной удачей. "Впервые в мире в руки учёных попалась мёрзлая мумия такого взрослого и крупного взрослого хищника как волк с абсолютно целым желудочно-кишечным трактом. Детёныши волков несколько раз уже попадались в виде мёрзлых мумий, но взрослый волк попался впервые", — рад Протопопов.

"Нам удалось взять образцы на ДНК из желудка и кишечника хищника. Благодаря этому сможем узнать, чем питался волк", — поделился планами он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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