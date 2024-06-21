Из желудка волка, жившего 44 тысячи лет назад в Якутии, достали ДНК: "Благодаря этому сможем узнать, чем питался волк"

Исследователь мамонтов обещал выяснить рацион жившего 44 тысячи лет назад волка

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные намерены выяснить рацион питания древних волков, сообщил ТАСС руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов.

Фото: flickr.com by Konrads Bilderwerkstatt is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В этом им поможет мумия волка, найденная в 2021 году в районе реки Тирехтях Абыйского района на севере Якутии.

"Волк — современное животное, и поэтому нужно было удостовериться в его возрасте. Метод радиоуглеродного датирования показал, что хищник жил 44 тысячи лет назад", — рассказал биолог.

Останки хорошо сохранились, что стало большой научной удачей. "Впервые в мире в руки учёных попалась мёрзлая мумия такого взрослого и крупного взрослого хищника как волк с абсолютно целым желудочно-кишечным трактом. Детёныши волков несколько раз уже попадались в виде мёрзлых мумий, но взрослый волк попался впервые", — рад Протопопов.

"Нам удалось взять образцы на ДНК из желудка и кишечника хищника. Благодаря этому сможем узнать, чем питался волк", — поделился планами он.