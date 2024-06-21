Солнце опять разбушевалось: новой мощной вспышке присвоен высокий класс M — куда ударит радиация

В ИПГ сообщили о вспышке на Солнце высокого класса M в ночь на 21 июня

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Новая мощная вспышка зарегистрирована на Солнце в ночь на 21 июня, сообщили в Институте прикладной геофизики в пятницу.

Фото: YT NASA Goddard

"21 июня в 02:16 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3719 (S13E54) зарегистрирована вспышка M5.8 продолжительностью 20 минут", — уточняется в сводке.

Сейчас эта группа пятен сокращается, а соседняя — 3713 — растёт. Так что не исключены вспышки высочайшего класса 80%, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Вспышечная солнечная активность: 21 июня высокая, 22 июня умеренная, возможны вспышки класса X, в том числе протонные", — подтвердили этот прогноз в ИПГ.

Что касается обстановки на Земле: в пятницу геомагнитное поле останется спокойным с отдельными периодами неустойчивости, в субботу возможно неустойчивое.