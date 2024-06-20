Странный камень на Марсе озадачил ученых своим цветом

NASA: марсоход Preservance нашел валун, который еще не видели на Марсе

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Марсоход NASA Perseverance обнаружил необычный камень при обследовании кратера Езеро. Камера аппарата зафиксировала крупный валун почти белого цвета с темными пятнами. Породы такого цвета ранее не встречались за весь период исследований Красной планеты, сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Камень, названный "Атоко-Пойнт" в честь похожей белой глыбы в Гранд-Каньоне, по оценкам специалистов, имеет размеры 45 сантиметров в ширину и 35 сантиметров в высоту.

С помощью камер марсохода SuperCam и Mastcam-Z ученые установили, что порода состоит из пироксена и полевого шпата. Исследователи предполагают, что светлая скала могла быть перенесена из другой части планеты древней рекой или образовалась под землей из магматического тела, прежде чем в конечном итоге появилась на поверхности в результате эрозии.

Ученые добавили, что, несмотря на уникальность камня Атоко, они надеются обнаружить подобные обломки в процессе дальнейшего исследования Марса.