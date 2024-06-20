Ученые назвали новый вид динозавров в честь скандинавского бога Локи

Открыт вид динозавров с самыми большими рогами среди цератопсов

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские палеонтологи из Университета штата Колорадо и других научных организаций выявили новый вид рогатых динозавров в штате Монтана. Эти динозавры, жившие примерно 78 миллионов лет назад в конце мелового периода, получили название Lokiceratops rangiformis, или локицератопс. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PeerJ.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По данным ученых, локицератопсы достигали длины около семи метров и весили приблизительно пять тонн. Они оказались близкими родственниками трицератопсов, которые известны своими тремя рогами и характерными костяными воротниками на черепе. Однако локицератопсы обитали на Земле на 12 миллионов лет раньше своих знаменитых потомков.

Особенностью локицератопсов были их огромные и причудливые рога, что выделяло их среди других членов семейства. Необычная форма черепа вдохновила ученых называть этот вид в честь Локи — скандинавского бога хитрости и обмана, которого иногда изображали с рогами.

Исследователи также выяснили, что локицератопсы жили совместно с четырьмя другими видами рогатых динозавров. Это противоречит прежним представлениям, что на одной территории могли существовать лишь два рогатых вида.