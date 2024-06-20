Ученые выяснили, переживет ли Земля близкий взрыв сверхновой

Ученые из Института Кипра провели исследование, чтобы выяснить, представляют ли угрозу для земной жизни взрывы близко расположенных сверхновых звезд. Результаты работы опубликованы в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).
По данным исследования, сверхновые взрываются на расстоянии до 100 парсеков (326 световых лет) от Земли примерно раз в миллион лет. Эти взрывы сопровождаются огромным выбросом энергии, который способен нанести ущерб на больших расстояниях.
Гамма-всплески и космические лучи сверхновых могут разрушить озоновый слой Земли, что позволит ионизирующему ультрафиолетовому излучению достигать поверхности планеты.
Эти эффекты могут также привести к увеличению количества аэрозольных частиц в атмосфере, что повысит облачность и вызовет глобальное похолодание.
В новом исследовании ученые изучили причины вымирания, произошедшего в конце девонского периода около 370 млн лет назад. Они обнаружили споры растений, поврежденные жестким ультрафиолетовым излучением, что указывает на истощение озонового слоя в то время. Одной из возможных причин мог быть близкий взрыв сверхновой.
Проведенные расчеты показали, что современный озоновый слой Земли стал более устойчивым и способен защитить жизнь от взрывов сверхновых на расстоянии до 100 парсеков.
Моделирование показало, что взрыв звезды на расстоянии 326 световых лет от Земли вызовет ионизацию в 100 раз выше текущего уровня. Это приведет к глобальным потерям стратосферного озона примерно на 10% — аналогично уровню, вызванному антропогенным загрязнением.
Глобальное похолодание также усилится, но не до критического уровня.
Авторы исследования отметили, что при таком сценарии глобальная биосфера останется относительно невредимой. Однако в некоторых регионах Земли люди, животные и растения могут пострадать от значительного увеличения космического излучения.
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.