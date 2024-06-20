Ученые выяснили, переживет ли Земля близкий взрыв сверхновой

Озоновый слой защитит биосферу Земли от сверхновых в радиусе 100 парсеков

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Института Кипра провели исследование, чтобы выяснить, представляют ли угрозу для земной жизни взрывы близко расположенных сверхновых звезд. Результаты работы опубликованы в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Фото: NASA by Bill Anders is licensed under public domain

По данным исследования, сверхновые взрываются на расстоянии до 100 парсеков (326 световых лет) от Земли примерно раз в миллион лет. Эти взрывы сопровождаются огромным выбросом энергии, который способен нанести ущерб на больших расстояниях.

Гамма-всплески и космические лучи сверхновых могут разрушить озоновый слой Земли, что позволит ионизирующему ультрафиолетовому излучению достигать поверхности планеты.

Эти эффекты могут также привести к увеличению количества аэрозольных частиц в атмосфере, что повысит облачность и вызовет глобальное похолодание.

В новом исследовании ученые изучили причины вымирания, произошедшего в конце девонского периода около 370 млн лет назад. Они обнаружили споры растений, поврежденные жестким ультрафиолетовым излучением, что указывает на истощение озонового слоя в то время. Одной из возможных причин мог быть близкий взрыв сверхновой.

Проведенные расчеты показали, что современный озоновый слой Земли стал более устойчивым и способен защитить жизнь от взрывов сверхновых на расстоянии до 100 парсеков.

Моделирование показало, что взрыв звезды на расстоянии 326 световых лет от Земли вызовет ионизацию в 100 раз выше текущего уровня. Это приведет к глобальным потерям стратосферного озона примерно на 10% — аналогично уровню, вызванному антропогенным загрязнением.

Глобальное похолодание также усилится, но не до критического уровня.

Авторы исследования отметили, что при таком сценарии глобальная биосфера останется относительно невредимой. Однако в некоторых регионах Земли люди, животные и растения могут пострадать от значительного увеличения космического излучения.