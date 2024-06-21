Шмели догнали приматов в логическом мышлении: учёные раскрыли новый талант насекомых

Биологи из Университета Стерлинг в Великобритании обнаружили, что шмели способны к логическому мышлению, что ранее считалось уникальным для позвоночных животных.
В ходе исследования, опубликованного в Biology Letters, было проведено три эксперимента с использованием бумажных полосок, чтобы проверить, могут ли шмели делать логические выводы и находить вознаграждаемые стимулы. Результаты показали, что шмели успешно справлялись с задачами, что свидетельствует об их способности к логическим умозаключениям.
Это открытие подчеркивает важность изучения беспозвоночных для понимания эволюции когнитивных способностей.
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