Шмели догнали приматов в логическом мышлении: учёные раскрыли новый талант насекомых

Учёные обнаружили у шмелей способность мыслить

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Биологи из Университета Стерлинг в Великобритании обнаружили, что шмели способны к логическому мышлению, что ранее считалось уникальным для позвоночных животных.

Фото: Openverse by Fenanov is licensed under CC BY 2.0

В ходе исследования, опубликованного в Biology Letters, было проведено три эксперимента с использованием бумажных полосок, чтобы проверить, могут ли шмели делать логические выводы и находить вознаграждаемые стимулы. Результаты показали, что шмели успешно справлялись с задачами, что свидетельствует об их способности к логическим умозаключениям.

Это открытие подчеркивает важность изучения беспозвоночных для понимания эволюции когнитивных способностей.