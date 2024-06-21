Парализованным мышам вернули способность передвигаться: совершён прорыв в лечении травм спины

Исследователи создали четырёхмерную модель травмы спинного мозга у мышей, показывающую, как почти полмиллиона клеток реагируют на травмы разной степени тяжести с течением времени.
Эта модель, известная как клеточный атлас, может помочь разработать новые методы лечения для людей с травмами спинного мозга. Атлас был создан с помощью алгоритмов машинного обучения на основе данных РНК-секвенирования и других методов клеточной биологии.
Исследователи проанализировали секции спинного мозга у 52 мышей в различные периоды после травмы. Они выявили, что иммунные клетки проникают в место травмы и активируют воспалительные реакции, что достигает пика между 7 и 14 днями после травмы. Также было установлено, что травма нарушает функцию барьеров, защищающих спинной мозг, сообщает Nature.
Сравнение реакций у молодых и старых мышей показало, что у старых мышей астроциты теряют способность формировать защитные границы вокруг повреждений, что приводит к большим повреждениям и сниженной способности к восстановлению.
Используя данные из атласа, учёные разработали генную терапию для улучшения заживления ран у старых мышей, что позволило восстановить их способность ходить. Однако требуется дальнейшая работа, чтобы адаптировать этот метод для людей.
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