Парализованным мышам вернули способность передвигаться: совершён прорыв в лечении травм спины

Учёные смогли вернуть парализованным мышам способность ходить

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи создали четырёхмерную модель травмы спинного мозга у мышей, показывающую, как почти полмиллиона клеток реагируют на травмы разной степени тяжести с течением времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эта модель, известная как клеточный атлас, может помочь разработать новые методы лечения для людей с травмами спинного мозга. Атлас был создан с помощью алгоритмов машинного обучения на основе данных РНК-секвенирования и других методов клеточной биологии.

Исследователи проанализировали секции спинного мозга у 52 мышей в различные периоды после травмы. Они выявили, что иммунные клетки проникают в место травмы и активируют воспалительные реакции, что достигает пика между 7 и 14 днями после травмы. Также было установлено, что травма нарушает функцию барьеров, защищающих спинной мозг, сообщает Nature.

Сравнение реакций у молодых и старых мышей показало, что у старых мышей астроциты теряют способность формировать защитные границы вокруг повреждений, что приводит к большим повреждениям и сниженной способности к восстановлению.

Используя данные из атласа, учёные разработали генную терапию для улучшения заживления ран у старых мышей, что позволило восстановить их способность ходить. Однако требуется дальнейшая работа, чтобы адаптировать этот метод для людей.