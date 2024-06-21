Раскрыта тайна исчезновения метана с "Северного потока": учёные назвали три стадии распространения газа после взрыва

Учёные раскрыли тайную исчезновения газа после взрыва на "Северном потоке"

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Гётеборга провели исследование, чтобы выяснить, куда исчез метан, выброшенный в окружающую среду после взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море в 2022 году.

Фото: Официальный сайт Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

26 сентября 2022 года взрывы на газопроводах вызвали один из крупнейших антропогенных выбросов метана. Исследователи начали отслеживать последствия этого события и изучать, как метан распространялся в морской воде и атмосфере.

Для этого они измеряли концентрацию метана (CH4) и его изотопный состав (δ 13C-CH4) в воде и воздухе. Спустя неделю после взрыва концентрация метана в Балтийском море оказалась в 10 000 раз выше обычного уровня, что свидетельствовало о значительном выбросе ископаемого метана, сообщает Scientific Reports.

Исследование выявило несколько стадий распространения метана после выброса:

Начальная стадия : сразу после взрыва часть метана высвободилась из морской воды в атмосферу, создавая заметный шлейф.

: сразу после взрыва часть метана высвободилась из морской воды в атмосферу, создавая заметный шлейф. Распространение и концентрация : в течение недели после взрыва метан образовал плотный шлейф в нижних слоях воды из-за стратификации (расслоения по плотности). Это привело к резкому увеличению концентрации метана в пределах шлейфа.

: в течение недели после взрыва метан образовал плотный шлейф в нижних слоях воды из-за стратификации (расслоения по плотности). Это привело к резкому увеличению концентрации метана в пределах шлейфа. Микробная активность и зимнее перемешивание: со временем метан начал подниматься к поверхности воды, где его начали поглощать микробы, перерабатывая и уменьшая его концентрацию. Переход от летних к зимним условиям способствовал перемешиванию воды, что ускорило переработку метана микроорганизмами.

В результате большая часть метана была переработана морскими микроорганизмами и постепенно выделялась в атмосферу в меньших количествах.