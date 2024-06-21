Раскрыта тайна притяжения любовных партнёров: как синхронизация сердечных ритмов делает нас неотразимыми

Учёные раскрыли секрет успешности романтических отношений

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Еврейского университета во главе с доктором Шир Ацил выявили четкую связь между физиологической синхронизацией и романтической привлекательностью.

Фото: unsplash.com by Paul Garcia is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В исследовании участвовало 144 человека в онлайн-эксперименте и 48 человек в лабораторных условиях быстрого свидания. Было установлено, что высокая синхронность физиологических параметров, таких как частота сердечных сокращений и дыхание, повышает привлекательность партнера. Люди, демонстрирующие высокую склонность к синхронизации, названные "суперсинхронизаторами", неизменно воспринимались как более привлекательные, сообщает Nature.

Способность к синхронизации проистекает из фундаментальных сенсомоторных способностей и способствует улучшению регуляции различных систем организма, что объясняет когнитивные и эволюционные преимущества таких партнеров.