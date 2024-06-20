Численное моделирование помогло добиться фантастического КПД двигателя для гибридных автомобилей

Томские учёные повысили КПД циклоидального поршневого двигателя до 32,7-34,5%

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Томского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Пекинского технологического университета нашли оптимальный режим работы двигателя внутреннего сгорания. С результатами исследования можно ознакомиться в журнале первого квартиля Energy, сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью ТНЦ.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Исследователи изучили рабочий процесс циклоидального поршневого двигателя. "В основе работы таких двигателей нового поколения, являющихся важным компонентом гибридных автомобилей и электромобилей с увеличенной дальностью хода, лежит термодинамический цикл Аткинсона. В отличие от цикла Отто, такты сжатия и расширения будут неравными по времени: такт расширения длится дольше, нежели такт сжатия", — объясняет старший научный сотрудник лаборатории физической активации ТНЦ кандидат физико-математических наук Сергей Замбалов.

По его словам, изменяя это соотношение, то есть добиваясь перерасширения, можно более эффективно использовать энергию топлива, за счёт чего снижается его расход и уменьшается количество вредных выбросов.

Методами численного моделирования на основе данных о турбулентных потоках и газораспределении в камере сгорания, а также возникновении фронта волны горения, удалось найти оптимальный коэффициент перерасширения (соотношение такта расширения к такту впуска) — от 1 до 1,15. В таком режиме работы циклоидального поршневого двигателя его КПД можно довести до 32,7-34,5%.