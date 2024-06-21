Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терренс Малик закончил монтаж фильма о жизни Христа "Пути ветра"
Топ-5 советов для будущих агротуристов
Футболист Баринов пошутил о победе России на Евро
Пчелиный воск для волос: преимущества использования и советы по уходу
Яна Поплавская выразила сожаление по поводу смерти Дональда Сазерленда
Рекордная температура в Мекке убила более 550 человек
Чай анчан улучшает память и укрепляет нервную систему
Стало известно, что собаки видят в телевизоре
Эксперты рассказали, нужно ли покупать страховку молодому поколению
Найден способ создать суперэффективные натриевые аккумуляторы: учёные разработали дешёвый метод

Учёные разработали методику увеличения ёмкости натрий-ионных аккумуляторов

0:53
Наука

Исследователи из Ланкастерского университета и Фуцзяньского нормального университета разработали новую методику, решающую проблему увеличения емкости натриевых аккумуляторов.

Учёные разработали методику увеличения ёмкости натрий-ионных аккумуляторов
Фото: PxHere by Alan Levine is licensed under CC BY 2.0

Это открытие может стать ключевым шагом в создании более дешевых и безопасных альтернатив литиевым батареям. Новая технология позволяет использовать растворитель для интеркаляции натрия в угольный электрод, улучшая перемещение носителей заряда и эффективность натрий-ионных батарей. Это открывает перспективы для повышения стабильности цикла, срока службы и емкости батарей, что важно для развития экологически чистых технологий и энергетики, сообщает Applied Physics Reviews.

Работа ученых представляет собой значимый вклад в будущее инновационных технологий хранения энергии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Последние материалы
Топ-5 советов для будущих агротуристов
Футболист Баринов пошутил о победе России на Евро
Пчелиный воск для волос: преимущества использования и советы по уходу
Яна Поплавская выразила сожаление по поводу смерти Дональда Сазерленда
Рекордная температура в Мекке убила более 550 человек
Чай анчан улучшает память и укрепляет нервную систему
Стало известно, что собаки видят в телевизоре
Учёные разработали методику увеличения ёмкости натрий-ионных аккумуляторов
Эксперты рассказали, нужно ли покупать страховку молодому поколению
Почему кроты поселяются на садовых участках?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников