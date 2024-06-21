Найден способ создать суперэффективные натриевые аккумуляторы: учёные разработали дешёвый метод

Исследователи из Ланкастерского университета и Фуцзяньского нормального университета разработали новую методику, решающую проблему увеличения емкости натриевых аккумуляторов.
Это открытие может стать ключевым шагом в создании более дешевых и безопасных альтернатив литиевым батареям. Новая технология позволяет использовать растворитель для интеркаляции натрия в угольный электрод, улучшая перемещение носителей заряда и эффективность натрий-ионных батарей. Это открывает перспективы для повышения стабильности цикла, срока службы и емкости батарей, что важно для развития экологически чистых технологий и энергетики, сообщает Applied Physics Reviews.
Работа ученых представляет собой значимый вклад в будущее инновационных технологий хранения энергии.
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