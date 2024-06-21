Найден способ создать суперэффективные натриевые аккумуляторы: учёные разработали дешёвый метод

Учёные разработали методику увеличения ёмкости натрий-ионных аккумуляторов

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Ланкастерского университета и Фуцзяньского нормального университета разработали новую методику, решающую проблему увеличения емкости натриевых аккумуляторов.

Фото: PxHere by Alan Levine is licensed under CC BY 2.0

Это открытие может стать ключевым шагом в создании более дешевых и безопасных альтернатив литиевым батареям. Новая технология позволяет использовать растворитель для интеркаляции натрия в угольный электрод, улучшая перемещение носителей заряда и эффективность натрий-ионных батарей. Это открывает перспективы для повышения стабильности цикла, срока службы и емкости батарей, что важно для развития экологически чистых технологий и энергетики, сообщает Applied Physics Reviews.

Работа ученых представляет собой значимый вклад в будущее инновационных технологий хранения энергии.