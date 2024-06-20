Учёные на пороге разгадки одной из тайн Вселенной: раскрыта связь между фазовыми переходами и гравитационными волнами

Учёные обнаружили связь между фазовыми переходами и гравитационными волнами

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, опубликованное в Physical Review Letters, предполагает, что сверхохлаждённые фазовые переходы первого рода в ранней Вселенной могут объяснить сигналы гравитационных волн, зафиксированные массивами пульсаров.

Фото: NASA by Tea Temim is licensed under public domain

Гравитационные волны, впервые обнаруженные обсерваторией LIGO в 2016 году, представляют собой рябь в пространстве-времени, вызванную мощными космическими событиями. Обсерватория NANOGrav недавно зарегистрировала стохастический фон гравитационных волн, что побудило учёных исследовать их возможное происхождение.

Исследование сфокусировалось на фазовых переходах первого рода, при которых система резко меняет своё состояние. Моделирование показало, что эти переходы могут создать стохастический фон гравитационных волн, но столкнулись с проблемами перколяции и нагрева Вселенной, исключающими эту модель как объяснение сигнала в нГц.

Учёные планируют дальнейшие исследования для поиска альтернативных фазовых переходов, которые могут объяснить наблюдаемые сигналы.