Полная сверчков тарелка станет обыденностью к 2054 году: ИИ предсказал будущее меню людей

Your browser does not support the audio element.

Эксперты из York University с помощью искусственного интеллекта Midjourney создали прогноз меню на 2054 год.

Фото: www.flickr.com by McKay Savage from London, UK is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license