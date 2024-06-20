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Полная сверчков тарелка станет обыденностью к 2054 году: ИИ предсказал будущее меню людей

ИИ назвал продукты, которыми будут питаться люди к 2054 году

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Наука

Эксперты из York University с помощью искусственного интеллекта Midjourney создали прогноз меню на 2054 год.

ИИ назвал продукты, которыми будут питаться люди к 2054 году
Фото: www.flickr.com by McKay Savage from London, UK is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В него вошли такие необычные блюда, как салат из сверчков, зеленые спагетти и мясные шарики из водных растений. Согласно Daily Mail, эти блюда могут заменить традиционные семейные кушанья благодаря их меньшему углеродному следу, что способствует борьбе с изменением климата. Учёные отмечают, что красное мясо и молочные продукты ответственны за значительную долю выбросов парниковых газов, поэтому насекомые, такие как сверчки и муравьи, являются более экологически чистой и здоровой альтернативой.

В США уже сегодня в ресторанах подают цикад, а к 2054 году съедобные насекомые могут стать привычным элементом нашего рациона.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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