Пользователи WhatsApp задрожали от нетерпения в ожидании новых функций для видеозвонков — они уже есть в бета-версии

При видеозвонке в WhatsApp можно будет скрывать синяки под глазами, обещал WaBetaInfo

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Видеозвонки через WhatsApp получат пять новых функций, сообщает Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на WaBetaInfo.

Фото: Flickr by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Все нововведения уже есть в бета-версии мессенджера для Android, а значит, их появление в стабильном релизе уже не за горами.

В начале нового видеовызова можно будет:

включить фильтр для чёткости картинки или маскировки несовершенств на лице вроде синяков под глазами после вчерашнего,

заменить фон на фото из галереи,

активировать запуск спецэффектов жестами,

запустить режим низкой освещённости,

заменить себя 3D-аватаром.

Ранее эксперт оценил, какая версия WhatsApp наиболее уязвима к взлому.