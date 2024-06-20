Пользователи WhatsApp задрожали от нетерпения в ожидании новых функций для видеозвонков — они уже есть в бета-версии

Видеозвонки через WhatsApp получат пять новых функций, сообщает Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на WaBetaInfo.
Все нововведения уже есть в бета-версии мессенджера для Android, а значит, их появление в стабильном релизе уже не за горами.
В начале нового видеовызова можно будет:
Ранее эксперт оценил, какая версия WhatsApp наиболее уязвима к взлому.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.