Гравитационные волны выдадут пришельцев: как нестабильность помогает их обнаружить

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Эксперты предложили способ обнаружения инопланетных варп-двигателей

1:53
Наука

Группа ученых из Великобритании и Германии разработала метод обнаружения инопланетных варп-двигателей. Они выяснили, что при разрушении нестабильного варп-двигателя возникают специфические гравитационные волны. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Эксперты предложили способ обнаружения инопланетных варп-двигателей
Фото: NASA by Bill Anders is licensed under public domain

Варп-двигатели, известные благодаря научной фантастике, имеют теоретическую основу в рамках общей теории относительности. В 90-е годы XX века мексиканский физик Мигель Алькубьерре описал возможный принцип их работы.

Алькубьерре предложил метрику пространства-времени, позволяющую совершать путешествия быстрее скорости света. Варп-двигатель сжимает пространство-время перед собой и расширяет его позади, что позволяет кораблю преодолевать огромные расстояния, не нарушая при этом законы физики.

Однако ни одно из уравнений Эйнштейна не описывает стабильный варп-двигатель. Это означает, что такой двигатель быстро выйдет из стабильного состояния, а пузырь пространства-времени разрушится. Но именно эта нестабильность может помочь в обнаружении варп-двигателей.

Исследователи создали модель работы варп-двигателя и проанализировали вероятные гравитационные волны, возникающие при его сбое. Они выяснили, что коллапс такого двигателя создаст сигнал, начинающийся с всплеска, за которым следует период колебаний. Это напоминает коллапс нестабильной нейтронной звезды или столкновение двух черных дыр.

Подобные гравитационные волны находятся за пределами частотного диапазона современных наземных детекторов. Однако есть надежда, что в будущем будут созданы высокочастотные детекторы, способные обнаруживать такие сигналы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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