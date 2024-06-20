Гравитационные волны выдадут пришельцев: как нестабильность помогает их обнаружить

Группа ученых из Великобритании и Германии разработала метод обнаружения инопланетных варп-двигателей. Они выяснили, что при разрушении нестабильного варп-двигателя возникают специфические гравитационные волны. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv.
Варп-двигатели, известные благодаря научной фантастике, имеют теоретическую основу в рамках общей теории относительности. В 90-е годы XX века мексиканский физик Мигель Алькубьерре описал возможный принцип их работы.
Алькубьерре предложил метрику пространства-времени, позволяющую совершать путешествия быстрее скорости света. Варп-двигатель сжимает пространство-время перед собой и расширяет его позади, что позволяет кораблю преодолевать огромные расстояния, не нарушая при этом законы физики.
Однако ни одно из уравнений Эйнштейна не описывает стабильный варп-двигатель. Это означает, что такой двигатель быстро выйдет из стабильного состояния, а пузырь пространства-времени разрушится. Но именно эта нестабильность может помочь в обнаружении варп-двигателей.
Исследователи создали модель работы варп-двигателя и проанализировали вероятные гравитационные волны, возникающие при его сбое. Они выяснили, что коллапс такого двигателя создаст сигнал, начинающийся с всплеска, за которым следует период колебаний. Это напоминает коллапс нестабильной нейтронной звезды или столкновение двух черных дыр.
Подобные гравитационные волны находятся за пределами частотного диапазона современных наземных детекторов. Однако есть надежда, что в будущем будут созданы высокочастотные детекторы, способные обнаруживать такие сигналы.
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.