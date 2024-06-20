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В России разработали систему мониторинга питания пациентов: ИИ сможет отслеживать диету человека

Учёные разработали ИИ для мониторинга питания пациентов

1:07
Наука

В Сеченовском университете совместно с Университетом Искусственного Интеллекта разработали ИИ, способный распознавать названия продуктов в чеках супермаркетов.

Учёные разработали ИИ для мониторинга питания пациентов
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В будущем эта технология станет основой приложения для длительного мониторинга пищевых привычек пациентов и их семей. Разработчики считают, что существующие инструменты, такие как дневники питания и опросники, недостаточно эффективны из-за сложности их использования и необходимости высокой самодисциплины.

Технология будет идентифицировать покупки продуктов и сопоставлять их с базой данных химического состава продуктов. На основе анализа продовольственных покупок приложение сможет оценивать питание пациентов и членов их семей без необходимости ведения дневника или заполнения опросников. Система рассчитает различные индексы здорового питания и предложит рекомендации по выбору более здоровых продуктов, сообщает "Газета.Ru".

Это решение может помочь в профилактике хронических заболеваний, связанных с неправильным питанием.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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