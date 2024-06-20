Ученые нашли странную звезду, летящую сквозь космос на огромной скорости

Звезда малой массы пересекает Млечный Путь со скоростью 2,1 млн км/ч

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские астрономы из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD), совместно с учеными-любителями, обнаружили необычную звезду, движущуюся по космосу со скоростью 2,1 миллиона километров в час, что примерно в 1500 раз превышает скорость звука в земной атмосфере. Исследование опубликовано на официальном сайте UCSD.

Фото: NASA by Chandra is licensed under public domain

Эта звезда, получившая название J1249+36, относится к классу L-субкарликов, которые отличаются крайне малой массой и относительно низкими температурами.

Исследователи пока не могут точно объяснить, что именно вызвало такое ускорение J1249+36. Согласно одной из гипотез, звезда могла "убежать" из двойной системы, где ее компаньоном был белый карлик — остаток потухшей звезды.

В некоторых случаях белые карлики поглощают материал своей звезды-компаньона, что может привести к неконтролируемой термоядерной реакции и взрыву сверхновой.

В результате этого взрыва белый карлик уничтожается, а его спутник получает сильное ускорение и покидает систему.

Альтернативная теория предполагает, что J1249+36 могла сформироваться в шаровом скоплении — плотной группе звезд. В таких скоплениях могут находиться черные дыры различной массы, которые иногда сливаются, выбрасывая ближайшие звезды из своих систем.

"Когда звезда сталкивается с двойной черной дырой, сложная динамика этого трехтельного взаимодействия может выбросить звезду из шарового скопления", — объяснил доцент кафедры астрономии и астрофизики UCSD Кайл Кремер.

Моделирование, проведенное Кремером, показало, что в редких случаях такие взаимодействия могут вытолкнуть маломассивный субкарлик из скопления и привести его к траекториям, подобным наблюдаемым у J1249+36.

Независимо от происхождения этой звезды, ее обнаружение предоставляет ученым уникальную возможность изучать сверхскоростные звезды.