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Инопланетяне не могут подавать человечеству сигнал, похожий на радиомаяк, уверена завобсерваторией: это слишком дорого

Астроном Нестеренко объяснила загадочный радиосигнал из космоса ASKAP J1935+2148

2:22
Наука

В России нашли объяснение загадочному радиосигналу из космоса ASKAP J1935+2148. Напомним, "радиомаяк", излучающий импульсы в трёх режимах с периодом 53,8 минуты, открыл австралийский радиотелескоп ASKAP.

Астроном Нестеренко объяснила загадочный радиосигнал из космоса ASKAP J1935+2148
Фото: CSIRO by Alex Cherney is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Во Вселенной много объектов с периодически меняющейся мощностью излучения — в этом смысле находка совсем не уникальна, прокомментировал директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Анатолий Петрукович.

"Что действительно является редкостью — это то, что его сигнал меняется по сложному закону, в частности, имеет необычно длинный период. Но здесь в качестве объяснения можно предложить, например, наличие нескольких оболочек у объекта, вращающихся с разной скоростью. Например, нейтронная звезда может быть погружена в облако плазмы и пыли неправильной формы. Это облако может на время затенять или искажать основной сигнал. В общем, космос достаточно разнообразен, и в нём иногда встречаются и совсем диковинные объекты", — пояснил он "Московской газете".

Космический "радиомаяк" точно не может быть рукотворным, заверила заведующая обсерваторией "Вега" физического факультета Новосибирского государственного университета Альфия Нестеренко.

"Слишком дорого такие мощные и дальнобойные сигналы отправлять для любой, даже очень богатой на энергоресурсы цивилизации, и не вполне понятно, что такой серией "звоночков", то появляющихся, то исчезающих, можно сообщить. Инопланетяне выбрали бы для связи более дешёвый и более красивый метод, если бы им это стало необходимо, — убеждена учёная. — А причина данного радиосигнала — это Природа Мироздания. Ей всё равно, сколько энергии тратить и когда. Энтропию никто не отменял".

По её мнению, источником странных сигналов может быть либо неизвестный доселе тип погибающих звёзд, либо, что более вероятно, заурядный магнетар, излучение которого периодически перекрывается каким-то объектом, который не видно с Земли, например астероидом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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