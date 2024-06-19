Российские инженеры создали аналог квадрокоптера Mavic: новый дрон уже готов отправиться в зону СВО

В России создали аналог китайского дрона Mavic

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские инженеры разработали новый тип дрона-разведчика под названием "Сталкер", который представляет собой аналог китайского беспилотника DJI Mavic 3, используемого в СВО.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Новость о создании этого устройства была опубликована в Telegram-канале Mash.

По данным канала, "Сталкер" имеет значительно более низкую себестоимость по сравнению с западными моделями, так как производится с использованием 3D-принтера, а также оснащён отдельным пультом управления.

Основное отличие заключается в работе на других радиочастотах, что исключает возможность пересечения сигналов с "Мавиком".

Новый дрон полностью состоит из отечественных комплектующих. Его характеристики включают время полета до 40 минут и дальность связи более 10 километров. Окончательные характеристики беспилотника будут раскрыты после завершения испытаний.