Российские инженеры создали аналог квадрокоптера Mavic: новый дрон уже готов отправиться в зону СВО

Российские инженеры разработали новый тип дрона-разведчика под названием "Сталкер", который представляет собой аналог китайского беспилотника DJI Mavic 3, используемого в СВО.
Новость о создании этого устройства была опубликована в Telegram-канале Mash.
По данным канала, "Сталкер" имеет значительно более низкую себестоимость по сравнению с западными моделями, так как производится с использованием 3D-принтера, а также оснащён отдельным пультом управления.
Основное отличие заключается в работе на других радиочастотах, что исключает возможность пересечения сигналов с "Мавиком".
Новый дрон полностью состоит из отечественных комплектующих. Его характеристики включают время полета до 40 минут и дальность связи более 10 километров. Окончательные характеристики беспилотника будут раскрыты после завершения испытаний.
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