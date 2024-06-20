Рыбы, подобно людям, наказывают своих потомков: названа причина "рукоприкладства" водных обитателей

Рыбы применяют физическое насилие для воспитания потомков

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование ученых из Osaka Metropolitan University (Япония) открывает новые аспекты социального поведения рыб.

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Они изучили рыбу-цихлиду Neolamprologus savoryi, известную своим стайным образом жизни, и обнаружили, что эти рыбы применяют физическое наказание к своим помощникам, включая потомков, чтобы стимулировать их участие в общественной жизни. Это помогает поддерживать социальные отношения и кооперацию в группе.

Результаты исследования, опубликованного на портале Animal Behavior, показывают, что наказание как способ поддержания порядка и кооперации не ограничивается человеческим обществом и встречается у других видов, таких как рыбы. Это также указывает на наличие у животных развитых когнитивных способностей для поддержания социальных структур в своих сообществах.