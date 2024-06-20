Любовь к кофе с пелёнок: учёные обнаружили генетическую предрасположенность к бодрящему напитку

Биологи из Школы медицины Университета Калифорнии в Сан-Диего провели исследование генетических аспектов потребления кофе.
В исследовании использовали данные более 130 000 участников проекта 23andMe и 334 600 человек из британской базы данных.
Ученые обнаружили, что генетические варианты, передаваемые от предков, значительно влияют на потребление кофе. Однако они не смогли однозначно определить положительные или отрицательные последствия употребления кофеина. Были выявлены связи между частым употреблением кофе и склонностью к другим психоактивным веществам, а также разнообразные результаты в отношении психиатрических заболеваний, таких как депрессия и тревожность, сообщает NeuroPsychoPharmacology.
Авторы исследования подчеркнули необходимость дальнейших исследований для понимания этих взаимосвязей и разработки рекомендаций по потреблению кофе.
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