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Древние люди создали "кладбище мамонтов" в Якутии: как наши предки сосуществовали с этими гигантами

Учёные обнаружили свидетельство создания "кладбища мамонтов" в Якутии

1:39
Наука

В северной Якутии на берегу реки Берелех находится уникальное археологическое место — Берелехское "кладбище мамонтов", где были найдены тысячи костей вымерших гигантов.

Учёные обнаружили свидетельство создания "кладбища мамонтов" в Якутии
Фото: www.flickr.com by Flying Puffin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Первоначально считалось, что кости скопились естественным путем около 13-12 тысяч лет назад. Однако, недавние исследования, проведенные учеными из различных российских центров, показали, что люди древности активно взаимодействовали с мамонтами и, возможно, сами создавали это "кладбище".

Находки, такие как обработанные бивни с гравировками, каменные орудия и массивное копье, подтверждают человеческую деятельность в этой области. Радиоуглеродный анализ датировал массовое скопление костей на период 14,4-13,5 тысяч лет назад, совпадающий с археологическими артефактами, сообщает РИА Новости.

Ученые полагают, что древние люди использовали шерсть, бивни и жир мамонтов для своих нужд и помещали ценные элементы скелетов в болотистых изгибах реки, способствующих разложению соединительной ткани. Этот вывод подтверждается схожими находками в низовьях реки Яны.

Исследования показывают, что мамонты были важным ресурсом для древних людей, а выбор места для "кладбища" был продиктован практическими соображениями.

Ученые планируют продолжить изучение этого региона для лучшего понимания жизни и адаптации древних людей к изменяющимся условиям окружающей среды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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