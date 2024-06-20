Огромный энергетический дисбаланс обнаружен на Сатурне: учёные назвали вероятную причину

Планетологи обнаружили значительный энергетический дисбаланс на Сатурне, что меняет представление о климатических моделях газовых гигантов и планетарной эволюции.
Исследователи из Университета Хьюстона, проанализировав данные зонда "Кассини", выявили, что Сатурн поглощает больше солнечной энергии, чем излучает в космос в течение сезона. Сезонные колебания энергии на Сатурне составляют около 16%, что значительно выше, чем на Земле, сообщает Хайтек.
Вероятной причиной этого явления является большой эксцентриситет орбиты Сатурна, приводящий к значительным изменениям расстояния до Солнца. Это открытие может объяснить развитие экстремальных штормов на Сатурне и требует пересмотра текущих климатических моделей газовых гигантов.
Планируются дальнейшие исследования других газовых гигантов, таких как Уран, для понимания аналогичных эффектов.
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