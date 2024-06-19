Экстремально холодная зима накрыла Европу в XVIII веке: наконец-то стали известны причины

Стали известны причины экстремальной зимы в Европе в XVIII веке

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Бернского университета выявили механизмы, лежащие в основе экстремально холодной зимы XVIII века.

Фото: rudalle.ru by Нейросеть "Кандинский 2.2"

Зима 1739-1740 годов в Европе была самой холодной за 600 лет, с температурой на четыре градуса Цельсия ниже современных зим. Это совпало с отрицательными температурными колебаниями в Северной Америке и Евразии.

Ученые реконструировали ежемесячный климат и ежедневные погодные условия для определения причин этого явления. Они объединили измерения с помощью компьютерных инструментов и записей в дневниках погоды из различных городов Европы, создав карты суточных температур и давления, сообщает Climate of the Past.

В первой половине января 1740 года наблюдалась чрезвычайно холодная погода с температурой на 6 стандартных отклонений ниже средней. Высокое давление над Скандинавией способствовало перетеканию холодного воздуха на запад. С февраля по июнь высокое давление над Ирландией вытягивало холодный воздух из Северной Атлантики, что вызвало еще две отрицательные температурные аномалии: в марте и мае того же года.

Ученые выяснили, что влияние Эль-Ниньо и извержения вулкана Тарумаэ не оказали значительного влияния на европейскую погоду, как и Североатлантическое колебание. Основной причиной температурной аномалии стала восточно-атлантическая модель, которая весной 1740 года находилась в необычной отрицательной фазе.