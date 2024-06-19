В России создали прибор для регенерации тканей: отечественный аналог лучше западных

Учёные создали прибор для регенерации тканей

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Научно-технологического парка биомедицины Первого МГМУ имени Сеченова разработали прототип прибора для фотобиомодуляции, который поможет в заживлении тканей.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam

Прибор предназначен для быстрого заживления ран и ожогов, уменьшения воспаления и облегчения боли. Российский фотобиомодулятор отличается от западных аналогов наличием комбинированных свойств: ускорение регенерации тканей и антибактериальный эффект, сообщает ТАСС.

Прибор будет использоваться для восстановления кожи и слизистых после травм и ожогов, включая ушные раковины и ротовую полость, а также для лечения суставных заболеваний и в ветеринарии. Излучение передается по оптоволоконному кабелю, что делает осветитель легким и компактным. Программное обеспечение позволяет управлять источниками излучения и регулировать их интенсивность.