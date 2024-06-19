США накрывает аномальная жара: тепловой купол действует как духовой шкаф

На северо-востоке США уже сейчас наблюдается рекордная жара, и ученые считают, что это только начало.
Исследования показывают, что атмосферный купол движется из Мексики в сторону Новой Англии. Эксперты Национальной метеорологической службы США (NWS) предупреждают, что надвигающаяся жара в некоторых регионах мира станет самой продолжительной за последние десятилетия, сообщает Planet Today.
Атмосферный купол действует как духовой шкаф, с дневной температурой выше 40 градусов и почти без охлаждения ночью. Под высоким атмосферным давлением горячий воздух "зависнет" над Северной Америкой, что вызовет засушливую погоду и увеличит риск пожаров.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.