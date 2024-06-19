США накрывает аномальная жара: тепловой купол действует как духовой шкаф

Эксперты предупредили о надвигающейся жаре в США

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

На северо-востоке США уже сейчас наблюдается рекордная жара, и ученые считают, что это только начало.

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Исследования показывают, что атмосферный купол движется из Мексики в сторону Новой Англии. Эксперты Национальной метеорологической службы США (NWS) предупреждают, что надвигающаяся жара в некоторых регионах мира станет самой продолжительной за последние десятилетия, сообщает Planet Today.

Атмосферный купол действует как духовой шкаф, с дневной температурой выше 40 градусов и почти без охлаждения ночью. Под высоким атмосферным давлением горячий воздух "зависнет" над Северной Америкой, что вызовет засушливую погоду и увеличит риск пожаров.