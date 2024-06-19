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После смерти: американские ученые нашли способ оживления через 12 часов

Сколько времени после клинической смерти человека еще можно оживить

2:24
Наука

Пациенты, пережившие клиническую смерть, часто сообщают о видении ярких вспышек света и темного тоннеля. Эта тема привлекла внимание ученых по всему миру, и многие исследования посвящены этому явлению. Одно из недавних исследований американских специалистов описал портал moyzhurnal.

Сколько времени после клинической смерти человека еще можно оживить
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Когда сердце перестает биться, кровоснабжение головного мозга прекращается, что приводит к необратимым последствиям от недостатка кислорода. В результате кора головного мозга начинает отмирать, и человек теряет сознание. Даже интенсивные реанимационные мероприятия не способны изменить эту ситуацию.

Американский ученый Сэм Парниа из Нью-Йоркского университета провел несколько исследований по феномену смерти и возможностям реанимации. Его работы показали, что после подтверждения смерти сознание может оставаться с человеком еще 20 секунд.

Кора головного мозга может функционировать после остановки сердца, посылая электрические сигналы. Этот короткий период дает человеку шанс на возвращение к жизни.

Из медицинской практики известно, что организм может восстановить свои функции в течение 3-6 минут после смерти (остановки сердца). Электрическая активность мозга после клинической смерти постепенно снижается: одни участки отмирают, другие продолжают функционировать.

Однако даже при успешной реанимации работа центральной нервной системы может быть нарушена, что приводит к утрате способностей мыслить, ходить, говорить и т. д.

Американские исследователи сделали сенсационное открытие: существует возможность сохранения жизни в течение 12 часов после клинической смерти. В ходе эксперимента с использованием искусственной системы кровообращения на свином мозге ученые обнаружили, что после поступления кислорода и питательных веществ в погибшие ткани мозг проявляет признаки активности.

Нервные клетки реагировали на раздражители, фиксировались слабые электрические импульсы и реакция иммунной системы. Признаки активности мозговых структур наблюдались не только через 12 часов, но и в течение 1,5 суток исследования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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