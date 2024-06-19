Ученые обнаружили внезапное пробуждение огромной черной дыры

В созвездии Девы активировалась черная дыра в 1 млн раз массивнее Солнца

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа астрономов из Европейской южной обсерватории в Германии зафиксировала пробуждение сверхмассивной черной дыры, находящейся в 360 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Astronomy and Astrophysics (A&A).

Фото: NASA by David Thilker is licensed under public domain

Согласно заявлению ученых, впервые изменение светимости в этом ничем не примечательном участке далекого космоса было замечено в 2019 году. Впервые специалисты смогли наблюдать подобный процесс в реальном времени.

Активировавшаяся черная дыра находится в центре галактики SDSS1335+0728. Ее масса превышает массу Солнца в 1 миллион раз.

Исследователи установили, что недавно галактика удвоила свою яркость в среднем инфракрасном диапазоне, стала в четыре раза ярче в ультрафиолетовом диапазоне и по меньшей мере в 10 раз ярче в рентгеновском диапазоне.

Астрономы также предложили альтернативную теорию свечения ядра далекой галактики, связав его с событием приливного разрушения — процессом, при котором черная дыра разрывает на части звезду, приблизившуюся слишком близко. Однако такие события обычно не длятся более года.