Ученые обнаружили внезапное пробуждение огромной черной дыры

Группа астрономов из Европейской южной обсерватории в Германии зафиксировала пробуждение сверхмассивной черной дыры, находящейся в 360 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Astronomy and Astrophysics (A&A).
Согласно заявлению ученых, впервые изменение светимости в этом ничем не примечательном участке далекого космоса было замечено в 2019 году. Впервые специалисты смогли наблюдать подобный процесс в реальном времени.
Активировавшаяся черная дыра находится в центре галактики SDSS1335+0728. Ее масса превышает массу Солнца в 1 миллион раз.
Исследователи установили, что недавно галактика удвоила свою яркость в среднем инфракрасном диапазоне, стала в четыре раза ярче в ультрафиолетовом диапазоне и по меньшей мере в 10 раз ярче в рентгеновском диапазоне.
Астрономы также предложили альтернативную теорию свечения ядра далекой галактики, связав его с событием приливного разрушения — процессом, при котором черная дыра разрывает на части звезду, приблизившуюся слишком близко. Однако такие события обычно не длятся более года.
В июне для хорошего урожая свёклу важно подкормить. Рассказываем о подходящем удобрении.