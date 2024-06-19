Подтверждено наукой: учёные из США нашли доказательства жизни после смерти

Ученые из США подтвердили теорию о существовании загробного мира

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Теннесси сделали открытие, которое изменяет наше представление о жизни после смерти. В ходе изучения активности микробиома кишечника выяснилось, что бактерии и клетки продолжают функционировать даже после клинической смерти человека. Этот феномен наблюдается даже после разложения мягких тканей и может продолжаться несколько лет.

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Результаты исследования, опубликованные в научном журнале Ecological Processes, подтверждают, что кишечные микроорганизмы способны сохранять жизнедеятельность без кислорода. Используя запасы органических веществ из погибшего организма, они участвуют в процессе разложения, разрушая белки и ткани органов.

Это открытие ставит под сомнение представление о том, что после смерти все биологические процессы в теле прекращаются.

Удивительным стало то, что отмершие клетки микробиома превращаются в удобрение, способствуя росту растительности. Это приводит к возникновению цветущих участков на местах захоронений. Исследователи считают, что данный процесс можно рассматривать как продолжение жизни после смерти, поскольку микроорганизмы участвуют в круговороте веществ и способствуют зарождению новой жизни.

Учёные утверждают, что это открытие способно расширить наши горизонты в понимании жизни и смерти, побуждая к дальнейшим исследованиям в биологии, антропологии и экологии. Оно также может иметь важные практические применения в сфере захоронений и утилизации человеческих останков, демонстрируя тесную взаимосвязь различных форм жизни на Земле.