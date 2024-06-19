Колоссальное землетрясение изменило русло Ганга в древности

NatComms: мощное землетрясение пустило Ганг по новому руслу 2,5 тыс. лет назад

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых из Нидерландов и США обнаружила следы мощного землетрясения, которое произошло в Южной Азии 2,5 тысячи лет назад и изменило русло реки Ганг. Это исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Фото: Wikipedia by Schwede66, CC BY-SA 3.0

Ганг является одной из крупнейших рек мира с длиной около 2,5 тысячи километров. Она берет начало в Гималаях, на границе между Индией и Китаем, и течет на восток через Индию в Бангладеш, где соединяется с другими крупными реками, такими как Брахмапутра и Мегна. Эти водные пути объединяются, формируя крупнейшую речную дельту на планете и впадая в Бенгальский залив.

Анализ показал, что магнитуда древнего землетрясения достигала 8. Силы толчков было достаточно, чтобы сместить участок Ганга в 180 километрах от эпицентра сейсмической активности.

Место изменения направления течения реки ученые обнаружили с помощью спутниковых снимков. Космические данные указали на старое русло Ганга, расположенное в 100 километрах к югу от столицы Бангладеш, Дакки.

Согласно исследованию, землетрясение могло быть вызвано двумя различными механизмами. Первый — это сейсмически активная зона вокруг горного массива Шиллонг на северо-востоке Индии, где Индийская тектоническая плита взаимодействует с Евразийской плитой. Второй — это субдукция коры Индийского океана под Бангладеш, Мьянму и северо-восточную Индию.

Ученые предупреждают, что землетрясение подобной силы может повториться в будущем, что затронет около 140 миллионов человек.

Уточнения

Ганг (хинди गंगा, IAST: gaṅgā, МФА: , Ганга; англ. Ganges) — одна из самых полноводных и длинных (2700 км) рек Южной Азии, вместе с Брахмапутрой занимает 3-е место в мире по водоносности после Амазонки и Конго. == Литература == Поспелов Е.М. Географические названия мира. Топонимический словарь / Под ред. Р. А. Агеевой. — М.: Астрель, АСТ, 2002. — 504 с. — ISBN 5-89216-029-7.

Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит.

Ста́рица староре́чье, курья́, поло́й, по́йменное о́зеро — участок прежнего русла реки, который со временем превратился в отдельный бессточный водоём. == Литература == Попов И. В. Деформации речных русел и гидротехническое строительство. — Л.: Гидрометеоиздат, 1965. — 328 с.