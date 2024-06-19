Подсчитаны катастрофические экологические последствия железнодорожной аварии в Огайо в феврале 2023 года

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Экологи NADP: из-за аварии поезда загрязнилось почти 6% территории Северной Америки

1:46
Наука » Экология

Из-за крушения поезда с химикатами в Огайо загрязнилось почти 6% территории Северной Америки, подсчитали экологи Национальной программы изучения атмосферных осадков (NADP). Результаты их исследования обнародованы научным журналом Environmental Research letters.

Экологи NADP: из-за аварии поезда загрязнилось почти 6% территории Северной Америки
Фото: Wikimedia Commons by National Transportation Safety Board is licensed under public domain

Напомним, 3 февраля 2023 года близ деревни Ист-Палестайн на северо-востоке Огайо сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший опасные вещества. Чтобы избежать взрыва, их сожгли в контролируемом пожаре.

Учёные исследовали пробы осадков, собранные в 260 различных регионах континента в первые дни и недели после аварии. Общая площадь загрязнённой территории оказалась больше, чем ожидалось — 1,4 миллиона квадратных километров территории 16 штатов США и части Канады, или около 6% от всей Северной Америки.

"Проведённые нами замеры не только указали на повышенную концентрацию хлоридов в осадках, но и также раскрыли очень большую площадь территорий, охваченных этими выбросами. При этом большой неожиданностью для нас стало резкое повышение концентрации щелочей и щелочных металлов в осадках, чьи доли были рекордно высокими за последние десять лет", — заявил координатор NADP Дэвид Гей.

С хлором всё понятно — это продукт горения перевозившихся винилхлорида, бутилакрилата и им подобных веществ. А аммоний, кальций и нитраты, содержание которых тоже выше нормы, попали в окружающую среду, скорее всего, из пенообразующих веществ, которыми сначала пытались тушить пожар, предположили учёные.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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