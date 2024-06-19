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Как не угробить смартфон спиртом: советы по очистке экрана и разъёма для зарядки

Эксперт Николаев допустил очистку спиртом разъёма для зарядки в смартфоне

2:36
Наука » Технологии

Разъём в смартфоне для подключения зарядного устройства нуждается в регулярной чистке, заявил главный редактор портала BigGeek.Ru Николай Николаев. Он объяснил Pravda.Ru, как лучше проводить эту деликатную процедуру.

Эксперт Николаев допустил очистку спиртом разъёма для зарядки в смартфоне
Фото: Flickr by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

"Если вы достаточно часто пользуетесь проводной зарядкой или же, наоборот, не пользуетесь, но планируете иногда пользоваться ею, надо всё-таки периодически чистить устройство", — посоветовал эксперт.

"Есть специальные наборы, сейчас достаточно активно продаются для очистки, в том числе, разъёмов. Туда входят обычно всякие ватные палочки, специальные щёточки и также, если я не ошибаюсь, средство для очистки, которое и состоит в основном из спирта", — рассказал он.

Можно воспользоваться и подручными средствами, например спиртом и ушной палочкой. Но — аккуратно, предупредил специалист. "Самое главное, чего не стоит делать — это лазить в порт какими-нибудь металлическими предметами, которые могут повредить контакты. Поэтому нужно это делать крайне деликатно, — призвал он. — Но в целом лично я против спирта ничего не имею. Наверняка мнения разнятся, и кто-то скажет, что со спиртом нужно быть аккуратнее. Но в любом случае нужно не заливать устройство, а слегка смочить. И основная задача при очистке порта зарядного устройства — это вычистить ту грязь, тот пух, а чаще это действительно пух, потому что когда смартфон находится в кармане штанов, джинсов и так далее, именно пух с них туда забивается".

Протирать спиртом экран устройства тоже не возбраняется — опять же, если делать это без фанатизма. "Для протирания экранов продаётся огромное количество специальных средств. Лучше, конечно, пользоваться ими. Потому что если взять что-то жёсткое-жёсткое, то есть высокий риск, что вы повредите олеофобное покрытие устройства. На экране смартфонов нанесено специальное покрытие, которое позволяет при контакте с пальцами задерживать жир, и отпечатки пальцев не остаются на экране, — пояснил Николаев. — Поэтому лучше всё-таки использовать специальные средства. Они сейчас достаточно в большом количестве продаются практически везде. И понятно, что прямо совсем специальная тряпочка — это не обязательное условие. Но обычно эти средства продаются в комплекте с тряпочкой".

Возможно также использование спиртовых салфеток, заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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