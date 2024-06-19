Как не угробить смартфон спиртом: советы по очистке экрана и разъёма для зарядки

Разъём в смартфоне для подключения зарядного устройства нуждается в регулярной чистке, заявил главный редактор портала BigGeek.Ru Николай Николаев. Он объяснил Pravda.Ru, как лучше проводить эту деликатную процедуру.
"Если вы достаточно часто пользуетесь проводной зарядкой или же, наоборот, не пользуетесь, но планируете иногда пользоваться ею, надо всё-таки периодически чистить устройство", — посоветовал эксперт.
"Есть специальные наборы, сейчас достаточно активно продаются для очистки, в том числе, разъёмов. Туда входят обычно всякие ватные палочки, специальные щёточки и также, если я не ошибаюсь, средство для очистки, которое и состоит в основном из спирта", — рассказал он.
Можно воспользоваться и подручными средствами, например спиртом и ушной палочкой. Но — аккуратно, предупредил специалист. "Самое главное, чего не стоит делать — это лазить в порт какими-нибудь металлическими предметами, которые могут повредить контакты. Поэтому нужно это делать крайне деликатно, — призвал он. — Но в целом лично я против спирта ничего не имею. Наверняка мнения разнятся, и кто-то скажет, что со спиртом нужно быть аккуратнее. Но в любом случае нужно не заливать устройство, а слегка смочить. И основная задача при очистке порта зарядного устройства — это вычистить ту грязь, тот пух, а чаще это действительно пух, потому что когда смартфон находится в кармане штанов, джинсов и так далее, именно пух с них туда забивается".
Протирать спиртом экран устройства тоже не возбраняется — опять же, если делать это без фанатизма. "Для протирания экранов продаётся огромное количество специальных средств. Лучше, конечно, пользоваться ими. Потому что если взять что-то жёсткое-жёсткое, то есть высокий риск, что вы повредите олеофобное покрытие устройства. На экране смартфонов нанесено специальное покрытие, которое позволяет при контакте с пальцами задерживать жир, и отпечатки пальцев не остаются на экране, — пояснил Николаев. — Поэтому лучше всё-таки использовать специальные средства. Они сейчас достаточно в большом количестве продаются практически везде. И понятно, что прямо совсем специальная тряпочка — это не обязательное условие. Но обычно эти средства продаются в комплекте с тряпочкой".
Возможно также использование спиртовых салфеток, заключил он.
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