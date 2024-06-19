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Снимки с разрешением до 0,7 метра и другие впечатляющие возможности нового спутника "Ресурс-П" уже доступны к заказу

Заработал четвёртый спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П"

1:10
Наука

Четвёртый аппарат дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" принят в эксплуатацию, сообщил Роскосмос во вторник.

Заработал четвёртый спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П"
Фото: Роскосмос by "Ресурс-П" is licensed under public domain

Спутник запущен 31 марта 2024 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1б" и выведен на околокруговую орбиту высотой 475 км.

Множество высокотехнологичной аппаратуры, которой оснащён шеститонный аппарат, позволяет ему выполнять самые разнообразные задачи — от поиска нефтяных месторождений до прогнозирования природных катастроф.

С 15 июня всем желающим доступны спутниковые снимки в панхроматическом и мультиспектральных диапазонах: высокодетальные с разрешением от 0,7 метра и широкозахватные — от 12 метров. Федеральные и региональные органы исполнительной власти, организации и граждане могут заказать их на Геопортале Роскосмоса.

Таким образом, сейчас трудятся два спутника "Ресурс-П" — третий и четвёртый, два самых первых уже выведены из эксплуатации.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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