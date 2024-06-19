Космический телескоп "Хаббл" прислал первое фото, снятое после перевода на усечённый режим ориентации

Космический телескоп "Хаббл" прислал первый снимок после перевода на усечённый режим ориентации — на одном гироскопе. Фото соседней галактики NGC 1546 опубликовала NASA во вторник.
В последние месяцы один из трёх гироскопов навигации орбитальной обсерватории стал всё чаще сбоить, и его решили отключить. Запущенный 34 года назад аппарат построен с таким запасом надёжности, что даже на одном гироскопе способен ориентироваться в пространстве, только медленнее и не может фокусироваться на близких объектах.
Снимок галактики NGC 1546 в созвездии Золотой Рыбы сделан широкоугольной камерой "Хаббла" в рамках совместной с "Джеймсом Уэббом" программы наблюдений за звёздообразованием.
"Новое изображение впечатляющей галактики, полученное "Хабблом", демонстрирует успех нашего нового, более стабильного режима наведения телескопа", — восхищена доктор Дженнифер Уайзман, старший научный сотрудник проекта "Хаббл" в Центре космических полетов имени Годдарда NASA.
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