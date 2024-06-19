В Якутии обнаружено "кладбище мамонтов": учёные объяснили, как оно там появилось

Учёные рассказали, откуда в Якутии взялось "кладбище мамонтов"

4:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Тысячелетнее скопление костей мамонтов в арктической зоне Якутии оказалось результатом активного использования их останков древними людьми. К таким выводам пришёл коллектив учёных из различных исследовательских центров России, сообщил РИА Новости Российский научный фонд (РНФ).

Фото: commons.wikimedia.org by Мистван is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Берелехское "кладбище мамонтов", расположенное на северо-востоке Якутии, на левом берегу реки Берелех, стало местом находки тысяч костей этих вымерших гигантов. Первоначально считалось, что эти останки накапливались естественным образом 13-12 тысяч лет назад. Некоторые исследователи допускали возможность единовременной естественной гибели группы мамонтов.

Рядом с "кладбищем мамонтов" были обнаружены следы деятельности человека, такие как обработанные фрагменты бивней, гравированные изображения мамонтов, массивные копья из бивней и каменные орудия труда. Эти находки позволили ученым предположить, что древние люди могли приносить кости на это место, но подтверждений этому не было.

Специалисты из Института истории материальной культуры РАН, Арктического и антарктического научно-исследовательского института, а также Геологического института РАН изучили кости и археологические материалы, собранные с 1970 по 2009 год. Исследователи также изучили отложения берега реки, к которым относятся археологические и палеонтологические находки, и реконструировали условия формирования Берелехского геоархеологического комплекса. Проект поддержан грантом РНФ.

Археологи обнаружили редкие каменные острия, которые могли использоваться в качестве режущих инструментов или наконечников, а также украшения-подвески и обработанные ребра мамонтов. Радиоуглеродный анализ показал, что массовое скопление костей на реке Берелех формировалось в течение короткого времени, 14,4-13,5 тысяч лет назад, с пиками накопления в 14,4, 14 и 13,8 тысяч лет назад. Эти даты совпадают с деятельностью человека.

Ученые полагают, что древние люди использовали шерсть, бивни и жир мамонтов, а часть скелетов складывали в определенном месте, которое затем стало "кладбищем". Место было выбрано не случайно: оно располагалось в заболоченном изгибе реки, где микроорганизмы способствовали разложению тканей, облегчая извлечение бивней.

Исследователи утверждают, что участие людей в создании Берелехского "кладбища мамонтов" подтверждается аналогичными находками в низовьях реки Яна, где также наблюдается массовое скопление костей мамонтов в период активной человеческой деятельности.

"Шерстистый мамонт для древних людей служил важным источником разнообразных полезных материалов. Например, бивни использовались для изготовления орудий труда, жир и мясо служили в качестве пищи. Кости и черепа с бивнями, как показывают исследования, складывали в места, где благодаря деятельности микроорганизмов хорошо разлагаются соединительные ткани, что было важно для процедуры извлечения бивней и подготовки костных остатков к дальнейшему использованию", — пояснил руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института истории РАН и Центра Арктических исследований Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Владимир Питулько.

Он добавил, что процесс накопления костей мамонтов вблизи рек Берелех и Яна очень схож, однако учёные не могут утверждать, что люди постоянно проживали на этих территориях в период формирования "кладбищ". По словам Питулько, они скорее периодически возвращались.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования прошлого арктической Восточной Сибири, включая расселение человека, эволюцию его культуры и адаптацию к изменяющимся природным условиям.

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