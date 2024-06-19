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Узнали у учёного, как МКС не дают упасть нам на голову и почему не падают спутники

Астрофизик Абубекеров назвал плановой процедурой подъём МКС "Прогрессом"

2:19
Наука

Очередная коррекция орбиты МКС проведена 15 июня при помощи двигателей пристыкованного к ней транспортного космического корабля "Прогресс-26", сообщили в Роскосмосе в субботу.

Астрофизик Абубекеров назвал плановой процедурой подъём МКС "Прогрессом"
Фото: flickr.com by NASA/Roscosmos

В результате орбиту станции приподняли на 3,5 километра до средней высоты немногим более 418 километров. "За всё время полета МКС выполнены 360 коррекций высоты её орбиты, в том числе 203 — с помощью двигателей кораблей "Прогресс", — уточняется в сообщении.

Может ли МКС упасть, если не поднимать регулярно её орбиту, спросила Pravda.Ru у старшего научного сотрудника отдела звёздной астрофизики МГУ им. М. В. Ломоносова (Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга) кандидата физико-математических наук Марата Абубекерова.

"Да, конечно. Она же тормозится об атмосферу. Её постоянно регулярно надо поднимать", — подтвердил он.

"Это плановая процедура. И все низкоорбитальные группировки почему недолго живущие? Потому что они тормозятся об атмосферу, атмосфера достаточно плотная. Они теряют энергию и начинают постепенно опускаться к гравитирующему центру. И для того чтобы это не происходило, производится штатная коррекция орбиты. Бывает нештатная коррекция, когда появляется какой-то космический мусор, а часто это штатная процедура", — объяснил учёный.

Орбиту больших дорогостоящих спутников тоже подвергают коррекции, а судьба маленьких обычно пущена на самотёк. "Спутники летают на высоте, как правило, 500 км. Даже на 500 км там есть атмосфера. Она крайне разрежённая, но присутствует. Она оказывает заметное влияние в течение времени. Эти спутники со временем тоже приближаются к гравитирующему центру, двигаются по спирали и сгорают. В этом ничего такого сенсационного нет", — рассказал астрофизик.

Но на голову нам они не упадут. "Они сгорают в верхних слоях атмосферы. Они не падают, а сгорают", — успокоил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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