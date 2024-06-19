Загадка Солнечной системы: как теория Эйнштейна опровергла существование планеты у Меркурия

Астрономы продолжают поиски загадочной Девятой планеты

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Астрономы продолжают искать загадочную Девятую планету на краю Солнечной системы, однако почти 180 лет назад предполагалось, что она находится рядом с Меркурием.

Фото: Wikimedia Commons by Tomruen is licensed under CC-BY-SA-4.0

В середине XIX века вычисления показали, что возле Солнца может быть девятая планета Солнечной системы, но теория относительности Эйнштейна внесла ясность в эти предположения, сообщает IFLScience.

В 1846 году математик Урбен Леверье пытался обнаружить новую планету. Было известно, что Уран движется не так, как предсказывала теория гравитации Ньютона, что указывало на существование неизвестной планеты за Ураном.

Леверье вычислил возможную орбиту этой планеты и передал свои расчеты астроному Иоганну Галле, который в том же 1846 году с помощью телескопа обнаружил Нептун.

После этого Леверье обратил внимание на необычную орбиту Меркурия, которую было сложно объяснить существующими теориями. Используя теорию гравитации Ньютона, он предположил, что на орбиту Меркурия влияет другая неизвестная планета, находящаяся близко к Солнцу.

Эту гипотетическую планету назвали Вулкан.

В 1859 году астрономы заметили темное пятно на фоне Солнца и предположили, что это может быть Вулкан. Леверье вычислил орбиту этой планеты, которая, по его мнению, должна была пересекать Солнце два-четыре раза в год. Однако последующие наблюдения показали, что эти пятна были солнечными, а не планетарными объектами.

Планету Вулкан не удалось обнаружить, так как её не существует. Общая теория относительности Эйнштейна объяснила движение Меркурия без необходимости введения новой планеты.

Гравитация, как результат искривления пространства-времени массивными объектами, объясняет влияние Солнца на орбиту Меркурия.

Что касается Девятой планеты, последние исследования показывают, что она может существовать. Необычное движение объектов в поясе Койпера указывает на наличие массивной планеты на расстоянии, в 500 раз превышающем расстояние от Земли до Солнца.