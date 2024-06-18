Метеоролог Ильин рассказал, когда в Москве и Подмосковье прекратятся дожди

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, когда дождливую погоду в Москве сменят солнечные дни.
Метеоролог объяснил, что 20 июня в Москву и Московскую область снова вернутся дожди с грозами после кратковременного перерыва.
Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что Москву накроет субтропическая погода.
Он предупредил об усилении порывов ветра. При грозах ветер будет достигать 18 метров в секунду. Эксперт не исключил также образование смерчей в московском регионе.
"В выходные дни тоже будет не жарко, столбики термометров покажут от плюс 18 до 23 градусов. И вплоть до воскресенья в Москве местами снова прогнозируются кратковременные дожди", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.